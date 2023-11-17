СМИ: израильские военные разрушили три здания комплекса "Аш-Шифа" и не дают покинуть его

По информации Al Hadath, любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Израильские военные разрушили по меньшей мере три здания, входящие в медицинский комплекс "Аш-Шифа" на севере сектора Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По его информации, военнослужащие Армии обороны Израиля не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя они, подчеркивает телеканал, прекрасно знают, что среди заблокированных в "Аш-Шифе" нет боевиков, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица. Любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы.

Ни одна международная организация, в том числе Международный комитет Красного Креста, до сих пор не допускается на территорию медкомплекса. Телеканал предупреждает, что всем, кто оказался заблокирован в "Аш-Шифе", грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, еде и медикаментам.

Со своей стороны израильские военные утверждают, что в ночь на пятницу передали персоналу больницы "Аш-Шифа" более 4 тыс. литров воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания.

Израильские военные начали в среду штурм больницы "Аш-Шифа", где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС. ЦАХАЛ также заявил, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. Военные сообщили, что в ходе обысков территории больничного комплекса обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием.