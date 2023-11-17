17 ноября, 07:29
Саммит АТЭС

Президент Вьетнама назвал изменение климата неотложной глобальной проблемой

Во Ван Тхыонг отметил, что республика определяет реагирование на изменение климата в качестве приоритета национальной политики развития, сохраняя твердую приверженность достижению нулевых выбросов к 2050 году

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Изменение климата является неотложной глобальной проблемой, требующей решимости, политической ответственности, а также солидарности всех экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг, выступая в ходе Диалога лидеров АТЭС с партнерами.

По словам президента, Вьетнам определяет реагирование на изменение климата в качестве приоритета национальной политики развития, сохраняя твердую приверженность достижению нулевых выбросов к 2050 году. Республика является одной из первых трех развивающихся стран, принявших участие в реализации инициативы Партнерство по справедливому энергетическому переходу с Группой международных партнеров. "Настало время, когда всем экономикам необходимо реализовать взятые на себя исторические обязательства по защите Земли и будущего следующих поколений", - подчеркнул президент СРВ.

Он отметил, что странам АТЭС и их партнерам следует продвигать программы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, развития экологического сельского хозяйства, восстановления ресурсов и справедливого энергоперехода. Глава вьетнамского государства также призвал развитые страны и международных партнеров расширить обмен научно-технологическими достижениями и как можно скорее ввести в действие Фонд для возмещения потерь и ущерба в качестве механизма финансовой поддержки развивающихся и слаборазвитых стран в реагировании на изменение климата.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
Саммит АТЭСВьетнамИзменение климатаВо Ван Тхыонг
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