17 ноября, 07:40

Президент ДР Конго не исключил силовой вариант решения конфликта с Руандой

Феликс Чисекеди заявил, что если международное сообщество не введет санкции, то "мы будем вынуждены защищать себя сами"

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) не исключают военный сценарий решения конфликта с Руандой в связи с якобы оказываемой последней поддержкой повстанцам группировки "Движение 23 марта" (М-23), действующей на востоке ДРК. Об этом конголезский президент Феликс Чисекеди сообщил в интервью французским радиостанции RFI и телеканалу France 24.

"Мы призвали международное сообщество ввести санкции против Руанды, и если с этим будет задержка, мы будем вынуждены защищать себя сами, - отметил он. - Я не исключаю никаких сценариев. Мы жертвы". Чисекеди также обвинил руандийскую армию во вторжении на территорию ДРК под прикрытием боевиков М-23, подчеркнув, что количество руандийских военных там "исчисляется тысячами".

Как сообщалось ранее, 6 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию на востоке ДРК с президентом Руанды Полем Кагаме и лидером ДРК Феликсом Чисекеди. На следующий день генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с руандийским лидером по аналогичной тематике.

Повстанцы из М-23 предприняли наступление на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. Группировка "Движение 23 марта" была образована в 2012 году дезертирами из конголезских вооруженных сил. 

Теги:
Кагаме, ПольРуандаКонго (ДРК)Чисекеди, Феликс
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