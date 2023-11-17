В Италии профсоюзы начали крупную забастовку против проекта бюджета кабмина

Восьмичасовую забастовку объявили трудящиеся разных секторов государственных услуг, включая школы и медучреждения

РИМ, 17 ноября. /ТАСС/. Транспортники и трудящиеся госсектора в Италии начали забастовку против правительственного проекта бюджета, который критикуют за неучет интересов работников и недостаточное финансирование соцсферы. Объявившие стачку два крупнейших профсоюза - Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL) и Итальянский союз трудящихся - характеризуют ее как общенациональную.

На этапе ее подготовки уже произошло серьезное столкновение с правительством. В частности, по распоряжению министра транспорта и инфраструктуры, вице-премьера Маттео Сальвини длительность забастовки сотрудников транспортного сектора, включающего железные дороги и наземный городской транспорт, а также метро, была сокращена с планируемых 8 часов до 4 часов - с 9.00 до 13.00 по местному времени (с 11.00 до 15.00 мск). Данное решение подверглось острой критике со стороны профсоюзов и оппозиционных партий и было расценено как попытка ущемления права на забастовку и социальный протест. Власти утверждают, что нынешняя стачка не имеет черт общенациональной, а также нарушает установленный максимум забастовок в определенный отрезок времени. Сальвини уже однажды прибегал к своей прерогативе сокращать время проведения забастовки. В случае нарушения распоряжения предусмотрены большие штрафы - до €100 тыс.

Восьмичасовая забастовка объявлена трудящимися разных секторов государственных услуг, включая школы и медучреждения. Однако далеко не все присоединились к стачке.

Одновременно в разных городах пройдут профсоюзные манифестации. В Риме запланирован митинг CGIL на центральной Народной площади (Piazza del Popolo) - там же, где неделю назад проходила крупная антиправительственная манифестация оппозиционной Демократической партии, традиционно связанной с этим профсоюзом. Однако, как сообщает газета La Repubblica, ни секретарь Демпартии Элли Шляйн, ни лидер другой оппозиционной партии "Движение "5 звезд" - бывший премьер-министр Джузеппе Конте - не будут присутствовать на митинге. Хотя оба ранее заявили, что считают справедливым протест профсоюзов.

Профсоюзные объединения уже объявили о целой серии протестных акций до конца года. Они выступают против бюджетного проекта правительства, утверждая, что в нем не учитываются интересы трудящихся, а также недостаточно финансируются ключевые социальные статьи. Кроме того, в стране началась борьба за установку минимальной оплаты труда на уровне €9 в час. Обычно в ходе профсоюзных манифестаций звучат также призывы к миру и сокращению оборонных расходов. Однако сейчас на первый план выходят внутренние национальные проблемы и критика пришедшего к власти более года правоцентристского правительства, не выполняющего, по утверждению оппозиции, предвыборные обещания.