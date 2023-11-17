СМИ: около 20 тыс. мужчин сбежали с Украины после начала мобилизации

По данным корпорации Би-би-си, еще 21 тыс. человек также пытались покинуть страну, но их задержали силовые службы

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Примерно 20 тыс. украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, сбежали из страны. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами - Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией - в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года.

Отмечается, что еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны силовыми службами. Из них 14 тыс. человек намеревались пересечь границу пешком или вплавь, а остальные рассчитывали выехать с Украины с помощью поддельных документов, якобы подтверждающих наличие серьезного заболевания.

Член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский назвал эту проблему серьезной. "Правительство понимает, что это не единичные случаи, речь идет о широко распространенном явлении. К сожалению, коррупция все еще сильна", - сказал он в интервью Би-би-си. При этом он выразил мнение, что число уклонистов по сравнению с цифрой по всем мобилизованным остается на низком уровне.

"Я убежден, что 95-99% украинцев готовы защищать свою независимость, суверенитет и свободу, - заявил Вениславский. - Те, кто пытаются избежать мобилизации, составляют 1-5% от общего числа призывников. Это некритично для обороны Украины".

Как подчеркнула Би-би-си, на данный момент неизвестно, какая судьба ждет уехавших от мобилизации украинцев в случае их возвращения в страну. При этом Вениславский заявил, что их преследование по завершении боевых действий не будет в национальных интересах Украины.