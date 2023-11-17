Премьер Болгарии уволил замглавы МВД из-за беспорядков, устроенных футбольными фанатами

Вопрос об отставке главы ведомства Калина Стоянова обсуждается

СОФИЯ, 17 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра внутренних дел Болгарии Стоян Темелакиев уволен со своего поста из-за беспорядков и действий полиции во время акции протеста футбольных болельщиков в Софии, отставка главы ведомства Калина Стоянова обсуждается. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

"Вместо футбольного праздника наблюдали грозные сцены насилия. Причина - многолетнее управление Болгарского футбольного союза (БФС), которое привело болгарский футбол в упадок. Есть ошибки и со стороны МВД, мы не можем закрыть глаза на сцены насилия, когда отдельные полицейские били и пинали упавших граждан", - заявил Денков. Отвечая на вопросы, он уточнил, что отставка главы МВД рассматривается.

"В отношении Стоянова вижу неадекватную оценку обстановки, он меня уверял, что провокаций не ожидается", - дополнил премьер.

Ранее отставки министра внутренних дел потребовали лидеры ведущих парламентских групп.

16 ноября перед началом матча сборных Болгарии и Венгрии в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года болельщики протестовали против руководства БФС, настаивая на его отставке. Не допущенные на стадион решением футбольных властей, они начали забрасывать полицию камнями и петардами, поджигать мусорные баки и автомобили, бить стекла машин и витрины. Для разгона агрессивной толпы полицейские были вынуждены применить водометы и другие спецсредства. В результате столкновений пострадали около 30 полицейских, примерно столько же пострадавших и среди болельщиков, 14 человек с различными травмами были госпитализированы. 33 нарушителя общественного порядка были задержаны.

Всего в центре Софии протестовали около 5 тыс. болельщиков, а в охране общественного порядка были задействованы более 1,6 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

Футбольные болельщики разных клубов объединились в Софии против бывшего вратаря футбольной сборной Болгарии Борислава Михайлова, возглавляющего БФС уже 18 лет. Как отмечает газета "24 Часа", последней каплей стала инициатива БФС не пускать болельщиков на трибуны стадиона, чтобы избежать акции протеста.