Минторг США внес в черный список четыре компании, в том числе якобы связанные с РФ

В частности, в список внесена индийская Si2 Microsystems Private Limited, которая, по утверждению американского Минторга, "оказывала поддержку российской военной и/или оборонной промышленности"

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении четырех компаний, две из которых якобы связаны с РФ. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как следует из сообщения, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, внесло в черный список компанию Novax Group S. A., якобы связанную с Россией, Венесуэлой, Коста-Рикой и Панамой, Zero Waste Global SA, связанную с Венесуэлой и Панамой, а также испанскую Aerofalcon S. L. за "деятельность, противоречащую национальным интересам США". В частности, в Минторге США пришли к выводу, что эти компании "поставляли авиазапчасти американского производства" правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, в список внесена индийская Si2 Microsystems Private Limited, которая, по утверждению Минторга США, "оказывала поддержку российской военной и/или оборонной промышленности".