СМИ: Финляндия рассматривает возможность закрытия всей границы с Россией

По данным телеканала MTV-3, это может стать временной мерой на тот случай, если маршрут просителей убежища в страну изменится и их число увеличится

СТОКГОЛЬМ, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Финляндии готовит проект закрытия всех КПП на границе с Россией, но пока необходимости в такой мере не видят. Об этом сообщил телеканал MTV-3 со ссылкой на источники.

По его информации, правительство рассматривает вариант закрытия всей границы как временную меру на тот случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится и их число увеличится. Однако на данный момент необходимости в перекрытии всей границы нет, сообщили источники телеканалу.

16 ноября финский премьер Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе страны, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.