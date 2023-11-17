17 ноября, 17:14

В Литве угрожали взрывом Игналинской АЭС и пяти школам

Полиция не обнаружила ничего подозрительного

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Выводимая Литвой из эксплуатации Игналинская атомная электростанция (ИАЭС) и пять школ подверглись атаке шантажистов, которые сообщили, что там заложены бомбы. Об этом проинформировал департамент полиции.

"В школы Тельшяйского района поступили письма с угрозами, а про минирование атомной электростанции сообщили по телефону", - отмечается в информации департамента. Школы и АЭС находятся в разных частях Литвы.

Полиция осмотрела помещения школ, пересмотрела записи с камер видеонаблюдения. "Ничего подозрительного обнаружено не было. Школы продолжили работу в обычном режиме", - отметила полиция.

На атомной станции после предупреждения о взрыве был введен план антитеррористических мероприятий "Щит" с прибытием на место происшествие спецслужб, служб помощи и спасения. Проверка ничего подозрительного не установила. 

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