Большинство опрошенных венгров выступили против приема Украины в ЕС

"За" высказались менее трети граждан, передает газета Magyar Nemzet

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Большинство граждан Венгрии выступают против присоединения Украины к Евросоюзу, считая, что она не готова к вступлению в сообщество. Таковы опубликованные итоги общенационального опроса, проведенного по заказу газеты Magyar Nemzet будапештским исследовательским центром Nezopont.

"62% венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС, а за ее прием выступают менее трети (26%) граждан", - сообщили социологи. Исследование показало, что наибольшее число противников приглашения Украины в Евросоюз (78%) насчитывается среди тех, кто поддерживает правительство премьера Виктора Орбана. Но даже среди сторонников оппозиционных леволиберальных партий по этому вопросу произошел раскол: 44% выступают за прием Украины в ЕС, столько же - против.

В опросе, который проводился 13-15 ноября, приняли участие 1 тыс. взрослых граждан Венгрии. Он был приурочен к началу национальных консультаций, в ходе которых правительство попросило жителей страны высказать, в частности, свое мнение о том, можно ли принимать Украину в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Правительство Венгрии сразу же заявило, что не согласно с предложением в отношении Украины, поскольку та не выполнила условия для переговоров о приеме в ЕС. Ранее Будапешт неоднократно предупреждал, что не поддержит стремление Киева к интеграции в европейские структуры до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье.