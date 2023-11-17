17 ноября, 17:44

Большинство опрошенных венгров выступили против приема Украины в ЕС

"За" высказались менее трети граждан, передает газета Magyar Nemzet

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Большинство граждан Венгрии выступают против присоединения Украины к Евросоюзу, считая, что она не готова к вступлению в сообщество. Таковы опубликованные итоги общенационального опроса, проведенного по заказу газеты Magyar Nemzet будапештским исследовательским центром Nezopont.

"62% венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС, а за ее прием выступают менее трети (26%) граждан", - сообщили социологи. Исследование показало, что наибольшее число противников приглашения Украины в Евросоюз (78%) насчитывается среди тех, кто поддерживает правительство премьера Виктора Орбана. Но даже среди сторонников оппозиционных леволиберальных партий по этому вопросу произошел раскол: 44% выступают за прием Украины в ЕС, столько же - против.

В опросе, который проводился 13-15 ноября, приняли участие 1 тыс. взрослых граждан Венгрии. Он был приурочен к началу национальных консультаций, в ходе которых правительство попросило жителей страны высказать, в частности, свое мнение о том, можно ли принимать Украину в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Правительство Венгрии сразу же заявило, что не согласно с предложением в отношении Украины, поскольку та не выполнила условия для переговоров о приеме в ЕС. Ранее Будапешт неоднократно предупреждал, что не поддержит стремление Киева к интеграции в европейские структуры до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. 

Теги:
УкраинаВенгрия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация