В Латвии заявили, что неспособность ЕС интегрировать Западные Балканы усиливает влияние РФ

Как отметило агентство Bloomberg, страны на периферии Евросоюза недовольны медленными темпами переговоров о вступлении в ЕС

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что неспособность Европы интегрировать Западные Балканы увеличивает влияние России в регионе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Мы очень четко сказали странам, которые хотят вступить в ЕС, что если они выполнят свою часть работы, то ЕС им ответит", - приводит агентство слова Ринкевичса о странах Западных Балкан. "Нам не следует удивляться, если мы увидим больше пророссийских демонстраций, акций, голосований в международных организациях или поддержки", - заявил он.

Как утверждает агентство, страны на периферии ЕС недовольны медленными темпами переговоров о вступлении в ЕС. Нарастающая напряженность в отношениях между Сербией и Косово и этнический раскол в Боснии и Герцеговине стали проблемами для ЕС, пишет Bloomberg.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.