Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Причина увольнения Александра Тарасовского не называется

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский уволен со своей должности. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента страны Владимира Зеленского.

"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте документа.

Причина его увольнения не называется. Тарасовский занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины с 21 января 2022 года. До этого он работал на разных должностях в Службе безопасности Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, а также в Службе внешней разведки.

3 ноября Зеленский уволил Виктора Хоренко с должности командующего силами специальных операций (ССО), которую тот занимал с июля 2022 года, и назначил на его место Сергея Лупанчука. Позднее в вечернем видеообращении президент сообщил, что Хоренко будет выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Минобороны Украины. Сам Хоренко сообщил, что узнал о своем увольнении из СМИ и ничего не знает о причинах такого решения. По его словам, у главкома ВС Украины Валерия Залужного претензий к нему не было и главком сам оказался не в курсе произошедшего. При этом бывший командующий ССО ушел от четкого ответа на вопрос, не было ли у него конфликта с офисом президента или с кем-то из командования ВСУ. Позже в офисе Зеленского заявили, что уволили Хоренко по представлению министра обороны, однако сам Рустем Умеров отказался раскрыть причины такого решения.