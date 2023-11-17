17 ноября, 19:41,
обновлено 17 ноября, 19:59

США передали председательство в АТЭС Перу

Символическая процедура передачи полномочий состоялась в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи председательства на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) от Соединенных Штатов Перу состоялась в Сан-Франциско (штат Калифорния). Функции страны - хозяйки АТЭС на 2024 год передал президенту Перу Дине Болуарте ее американский коллега Джо Байден. Символическая процедура передачи полномочий прошла на нынешнем саммите АТЭС, который завершается в Сан-Франциско.

"Перед тем как начать наши обсуждения, я бы хотел передать символическую эстафету от Соединенных Штатов Перу", - сказал Байден. В свою очередь Болуарте заверила, что Перу "совершенно серьезно" относится к обязанностям председателя в АТЭС. "Надеемся увидеть всех вас в Перу [на очередном саммите АТЭС] в следующем году", - заявила президент.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

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