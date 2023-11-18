Зеленский выступил за облегчение выезда за рубеж студентам немобилизационного возраста

Президент Украины убежден, что при выработке подобных решений необходимо избегать факторов, которые создавали бы психологическое напряжение между гражданскими и военными

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым упростить выезд заграницу для получения образования студентам немобилизационного возраста. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте главы государства.

В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, при этом ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет. Верховная рада в мае приняла законопроект о снижении нижней планки призыва до 25 лет, однако президент страны до сих пор его не подписал.

"Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине <...>. Я считаю, что министерство [образования и науки] должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", - сказал Зеленский в ответ на вопрос от учащихся на мероприятии по случаю Дня студента.

При этом украинский президент убежден, что при выработке подобных решений необходимо избегать факторов, которые создавали бы психологическое напряжение между военными и гражданскими.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявил, что по поручению Зеленского уже ведется поиск решений проблем с выездом студентов за рубеж для получения образования.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и недавно были вновь продлены. В сентябре 2022 года спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на фоне протестов студентов-мужчин на границе сообщил о запрете им на выезд из страны. Он отмечал, что пограничники разрешали покидать страну украинцам, обучавшимся за границей до начала вооруженного конфликта, однако в связи с массовыми фальсификациями документов о получении образования за рубежом было принято решение прекратить эту практику. Издание "Страна" в свою очередь сообщало, что студентов без каких-либо предварительных уведомлений действительно "начали заворачивать" на границе с полудня 14 сентября, не пропускали даже с визами, "ссылаясь на какой-то приказ сверху, который в глаза никто не видел".

Согласно постановлению правительства Украины, регламентирующему правила пересечения государственной границы, мужчины, являющиеся студентами иностранных учебных заведений, не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы. Этот вопрос может быть решен лишь тогда, когда будут внесены изменения в этот документ.

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