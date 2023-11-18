Палата представителей США опубликует сделанные в день штурма Капитолия видеозаписи

По словам спикера нижней палаты законодательного органа Майка Джонсона, на записях изображение лиц обычных граждан будет размыто, чтобы "исключить возможность мести кого-либо"

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США приступает к публикации видеозаписей общей длительностью в 40 тыс. часов, сделанных в день штурма Капитолия 6 января 2021 года с установленных на территории Капитолия камер наблюдения. Об этом говорится в письменном заявлении спикера нижней палаты законодательного органа Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана).

"Сегодня мы приступаем к немедленному размещению видеозаписей на общедоступном сайте и в кратчайшие сроки добавим на сайт почти весь записанный материал - более 40 тыс. часов", - заявил он. По словам Джонсона, это решение "даст возможность миллионам американцев, обвиняемым по уголовным делам, общественным организациям и СМИ увидеть своими глазами, что произошло в тот день, а не полагаться на интерпретацию небольшой группы правительственных чиновников". Он добавил, что на записях изображение лиц обычных граждан будет размыто, чтобы "исключить возможность мести кого-либо".

Видеозаписи будут публиковаться на сайте комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей. Сначала будут обнародованы материалы общей продолжительностью в 90 часов, затем поэтапно в течение нескольких месяцев на сайт загрузят и остальные. При этом Джонсон подчеркнул, что около 5% имеющихся видеоматериалов не будут доступны, поскольку они "могут содержать конфиденциальную информацию о безопасности, связанную с архитектурой здания". Тем не менее обвиняемые по делу могут запросить доступ к таким видеоматериалам, если они не были предоставлены обвинителями и содержат доказательства невиновности. Конгрессмены-демократы подвергли критике решение спикера, заявив, что оно может угрожать безопасности Капитолия. Публикацию видеозаписей требовало правое крыло республиканцев.

6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.