18 ноября, 07:10

В Азербайджане назначили главу Миноборонпрома

Речь идет о Вугаре Мустафаеве

БАКУ, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Вугара Мустафаева министром оборонной промышленности республики. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

"Назначить Вугара Валех оглы Мустафаева министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

Мустафаев сменил на этом посту Мадата Гулиева, который другим распоряжением президента назначен заместителем секретаря Совета безопасности Азербайджана. Ранее Мустафаев занимал должность замминистра оборонной промышленности. 

Теги:
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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