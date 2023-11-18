Британия выделит уязвимым странам $187 млн на подготовку к последствиям изменения климата

По сведениям корпорации Би-би-си, официально о новой инициативе объявят 20 ноября

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Британское правительство учредит фонд помощи странам, которые могут пострадать от последствий изменения климата, и передаст в него £150 млн ($187 млн по текущему курсу). Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, ознакомившаяся с планом кабмина, официально о новой инициативе будет объявлено в понедельник.

По данным газеты The Guardian, экс-премьер королевства (2010-2016) Дэвид Кэмерон, на этой неделе неожиданно вернувшийся в правительство на должность главы МИД, намерен значительно увеличить объемы помощи, которую Великобритания оказывает развивающимся странам. Ожидается, что именно он представит подготовленный еще для его предшественника план содействия международному развитию до 2030 года и объявит о том, что королевство будет активнее использовать этот инструмент дипломатии. Как раз при Кэмероне правительство тори взяло на себя обязательство ежегодно тратить не менее 0,7% ВВП на оказание помощи другим странам.

В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 кабинет Бориса Джонсона принял решение временно сократить этот показатель до 0,5% ВВП и упразднил департамент международного развития при МИД королевства, на чем настаивали члены правого крыла Консервативной партии. Риши Сунак, занявший премьерский пост в октябре прошлого года, ранее пообещал вернуться к целевому показателю в 0,7%.

Как свидетельствуют переданные британским СМИ выдержки из речи Кэмерона, Лондон намерен провозгласить новый подход к оказанию помощи другим странам. Он предполагает уход от модели "спонсор - получатель" и построение "партнерских отношений, основанных на взаимоуважении", чтобы внимательнее прислушиваться к мнениям развивающихся стран. Планируется также активнее привлекать финансирование для международных гуманитарных проектов со стороны бизнеса.