18 ноября, 19:49,
обновлено 18 ноября, 20:04
Военная операция на Украине

Байден заявил, что поддержка Украины позволяет оградить ВС США от вовлечения в конфликт

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Поддержка Украины Соединенными Штатами позволяет Вашингтону оградить свои войска от того, чтобы быть вовлеченными в конфликт. Такое мнение выразил президент США Джо Байден в статье, опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Из двух мировых войн в прошлом веке мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, то кризис не затухает сам собой. Это напрямую втягивает Америку [в конфликт]. Именно поэтому наша приверженность Украине - это инвестиция в нашу собственную безопасность, она предотвращает расширение конфликта в будущем, - говорится в статье. - Мы ограждаем американские войска от этой войны поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и отечество". 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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