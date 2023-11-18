Байден заявил, что поддержка Украины позволяет оградить ВС США от вовлечения в конфликт

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Поддержка Украины Соединенными Штатами позволяет Вашингтону оградить свои войска от того, чтобы быть вовлеченными в конфликт. Такое мнение выразил президент США Джо Байден в статье, опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

"Из двух мировых войн в прошлом веке мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, то кризис не затухает сам собой. Это напрямую втягивает Америку [в конфликт]. Именно поэтому наша приверженность Украине - это инвестиция в нашу собственную безопасность, она предотвращает расширение конфликта в будущем, - говорится в статье. - Мы ограждаем американские войска от этой войны поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и отечество".