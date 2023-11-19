19 ноября, 07:42
Ракетные запуски в КНДР

В Южной Корее допустили, что КНДР запустит разведывательный спутник в течение недели

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик отметил, что успех КНДР будет означать прогресс в области технологий баллистических ракет

СЕУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник в течение недели или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в эфире телеканала KBS1.

"Перед запуском спутника нужно подготовить двигатель, нужно проверить его. Как мы считаем, благодаря помощи России почти все проблемы с двигателем были решены. Подготовка потребует неделю. [Двигатель] нужно перевезти с места испытаний до [полигона] Тончханни. Нужно установить [ракету] на стартовой площадке, подготовить жидкое топливо", - сказал министр.

"Это потребует неделю. В крайнем случае 30 ноября будет запущен первый южнокорейский военный спутник на ракете Falcon 9 компании SpaceX с [американской] базы Ванденберг. Мы допускаем, что запуск может состояться до этого", - добавил Син Вон Сик. "США и Южная Корея следят за действиями Северной Кореи. Они ведут подготовку, чтобы осуществить запуск в течение примерно недели", - повторил министр обороны. "Преимущество в средствах наблюдения за Северной Кореей сейчас лежит в основе нашего военного превосходства. США внимательно следят за возможностью того, что это превосходство может пошатнуться", - сказал Син Вон Сик. По его словам, успех запуска спутника КНДР также будет означать прогресс в области технологий баллистических ракет.

Власти КНДР предприняли две неудачные попытки запуска первого разведывательного спутника в мае и августе, власти страны объявили о намерении запустить спутник в третий раз в октябре, но этого не произошло.

11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии отметила, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын 13 сентября провели переговоры на космодроме Восточный. Отвечая на вопрос о том, будет ли РФ помогать КНДР строить космические спутники, Путин заявил, что именно по этой причине он и Ким Чен Ын приехали на космодром. Позднее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов информировал, что Москва и Пхеньян пока не обсуждали детально программу сотрудничества в космической сфере, но Россия готова сотрудничать со всеми странами. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что соблюдает санкции Совета Безопасности ООН против КНДР. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДРРеспублика Корея
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