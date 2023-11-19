Подоляк задался вопросом, есть ли у Украины шанс сохраниться в историческом разрезе

По мнению советника главы офиса украинского президента, проигрыш страны будет в том числе и проигрышем ее западных партнеров, которые в таком случае не смогут претендовать на глобальное лидерство

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украина не сможет сохраниться в исторической перспективе, через 10 или 15 лет, если не продолжит воевать с Россией и пытаться вернуть территории, вошедшие в состав РФ. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому 24-му телеканалу.

"У нас есть хотя бы один шанс сохраниться в историческом разрезе, 10 или 15 лет?" - задался вопросом Подоляк. "У нас есть другой финал, кроме как не пойти на Крым, при котором Украина будет иметь историческую перспективу?" - продолжил Подоляк. Он пояснил, что считает плохим для Украины результат специальной военной операции, при которой Киев отказался бы от попыток восстановить контроль над Крымом и другими новыми российскими регионами.

По мнению Подоляка, проигрыш Украины будет не только ее собственным, но и проигрышем ее западных партнеров, которые в таком случае не смогут претендовать на глобальное лидерство. "Соответственно, Россия станет доминатором", - сказал Подоляк. Он считает, что у стран Запада "нет другого сценария" кроме как поддерживать Украину, хотя это не означает, что они скоро передадут ей оружие, которое она запрашивает.

"Это не означает, что темные времена для Украины закончатся. Это означает, что нам надо еще много поработать", - считает советник главы офиса президента Украины. Он добавил, что Украина не должна недоценивать Россию, "потому что она большая страна, у нее большое количество ресурсов, денег". При этом Подоляк заявил, что настроен очень оптимистично, несмотря на то, что Украина переживает тяжелые времена, в обществе ощущается депрессивный психологический и эмоциональный фон. "Война непопулярна", - признал Подоляк, говоря о настроениях на Украине.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. На фоне отсутствия успехов Киева в рамках обещанного контрнаступления на Западе все чаще раздаются голоса о необходимости переговоров и территориальных уступок со стороны Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный недавно в интервью британскому журналу The Economist заявил о тупике в украинском конфликте.