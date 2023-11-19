Шведские "зеленые" больше не будут выступать против членства страны в НАТО

Такое решение было принято на съезде партии

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Партия охраны окружающей среды (ПООС) Швеции больше не будет противостоять членству королевства в НАТО. Это решение ПООС, которая ранее всегда активно критиковала военный альянс, было принято на съезде в шведском городе Эребру.

"НАТО является организацией, необходимой для сохранения независимости, - цитирует депутата парламента от ПООС Расмуса Линга газета Svenska dagbladet. - Заявка [на вступление] подана и решение принято, но мы как партия должны занять позицию в отношении того, что мы думаем, независимо от того, что думают другие. Нам нужно иметь возможность обсудить, какой должна быть роль Швеции в НАТО. Прошло немало лет, прежде чем мы изменили мнение о членстве в ЕС и одобрили его, и я думаю, что сейчас нам следует сделать это быстрее, чтобы мы могли лучше понять, для чего Швеция собирается использовать НАТО".

Ранее партия настаивала на выходе Швеции из НАТО после вступления в альянс, и ряд членов партии по-прежнему не уверены в необходимости присоединения к блоку. "Это не сделает Швецию безопаснее, как мне кажется. Но это не должно стать еще более небезопасным, это зависит от того, как мы управляем членством", - прокомментировал член правления партии и депутат Европарламента Пер Холмгрен.

ПООС и Левая партия были единственными, кто проголосовал против, когда в марте прошлого года парламент большинством голосов поддержал членство Швеции в НАТО.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Турция и Венгрия. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция, в частности, требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму и эффективно пресекали подобные инциденты.