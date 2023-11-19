ЦАХАЛ заявил о ведении ответного огня по местам обстрела Израиля с территории Ливана

Были зафиксированы два запуска снарядов по районам Маргалиот и Кфар-Гилади, сообщила пресс-служба израильской Армии обороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов в ответ на обстрел его северных районов с территории Ливана.

"Некоторое время назад были зафиксированы два запуска снарядов из Ливана по районам Маргалиот и Кфар-Гилади на севере Израиля. ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда велся огонь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "о пострадавших [в результате обстрела израильской территории] не сообщалось". "В соответствии с протоколом снаряды не были перехвачены", - отметили военные.

Сирены воздушной тревоги срабатывали на севере Израиля не мене восьми раз с 09:30 мск 19 ноября.