Bloomberg: еврокомиссар Ютта Урпилайнен хочет участвовать в выборах президента Финляндии

По данным агентства, Социал-демократическая партия планирует официально выдвинуть ее своим кандидатом 2 декабря

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен хочет участвовать в президентских выборах в Финляндии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Урпилайнен заявила, что готова участвовать в президентских выборах 28 января. Согласно заявлению, отправленному по электронной почте, Социал-демократическая партия намерена официально выдвинуть ее своим кандидатом 2 декабря.

Президентские выборы в Финляндии состоятся в 2024 году. Первый тур запланирован на 28 января, второй в случае необходимости может пройти 11 февраля.

Ранее о выдвижении на пост президента заявили глава ЦБ Финляндии Олли Рен, бывший премьер-министр, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, депутат парламента, бывший глава МИД Пекка Хаависто, депутат парламента, экс-владелец хоккейного клуба "Йокерит" Харри Харкимо, спикер парламента Юсси Халла-ахо, лидер партии Союз правых сил, парламентарий Ли Андерссон, министр сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя, директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола.

В Финляндии один и тот же человек может быть избран президентом не более чем на два последовательных срока. У действующего главы государства Саули Ниинистё сейчас завершается второй срок, поэтому он участвовать в выборах не может.