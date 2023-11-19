Минюст Грузии исключил политическое решение о возвращении Саакашвили в тюрьму

Оно будет основано на рекомендации врачей, заявил глава ведомства Рати Брегадзе

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Решение о том, чтобы перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники в тюрьму, не может быть политическим, оно будет основано на рекомендации врачей. Об этом заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе в интервью телеканалу Imedi.

"В Грузии заключенный отбывает срок в пенитенциарном учреждении, и в больнице он может быть столько времени, сколько понадобится для улучшения состояния его здоровья. Как только у нас будет рекомендация врачей, мы его [Саакашвили] переведем [в тюрьму], так как мы по этому вопросу по-другому решения не принимаем, исключено принятие какого-либо политического решения", - заявил Брегадзе.

Министр вновь отметил, что состояние здоровья экс-президента улучшилось.

Саакашвили, который является гражданином Украины, покинул республику в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится до сих пор.