19 ноября, 22:14

В Греции задержали 41 нелегального мигранта, доставленного на яхте из Турции

По словам нелегалов, каждый из них заплатил за свою транспортировку по €5 тыс.

АФИНЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция и Береговая охрана Греции задержали 41 нелегального мигранта, доставленного на яхте из Турции, а также арестовали трех иностранцев, которые их перевозили. Об этом сообщила газета Nea.

По ее информации, мигранты без документов были высажены с яхты на пляже "Хамолия" близ населенного пункта Враврона в столичной области Аттика. Береговая охрана сообщила, что у острова Кос на яхте были арестованы два египтянина возрастом 47 и 20 лет и в Афинах 37-летний гражданин Сирии, которые занимались доставкой 41 мигранта в Грецию. Сириец, согласно предварительной информации, владеющий магазином в Афинах, был арестован греческой службой безопасности как организатор сети по перевозке граждан третьих стран на территорию Греции, отмечает издание.

Выяснилось, что яхта вышла из турецкого города Чешме, направляясь к восточному побережью Аттики. По свидетельствам самих мигрантов, каждый из них заплатил за свою транспортировку по €5 тыс.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывают по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в этом году в Грецию уже прибыли около 32,8 тыс. нелегальных мигрантов и беженцев, в том числе около 27 тыс. - по морю. 

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