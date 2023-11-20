Лидер Аргентины подтвердил готовность начать передачу власти избранному президенту

Альберто Фернандес подчеркнул, что ценит волю народа

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес в воскресенье подтвердил, что с 20 ноября готов начать передачу власти избранному главе государства Хавьеру Милею.

"Миллионы аргентинцев проголосовали и определили судьбу родины на ближайшие четыре года. Я приверженец демократии и больше всего ценю волю народа. Я верю, что уже завтра [в понедельник] мы сможем начать работать с Хавьером Милеем, чтобы гарантировать упорядоченную передачу власти", - написал действующий глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

В сообщениях Фернандес не поздравил Милея с победой. "Со своей стороны я продолжу работать во имя укрепления демократии и республиканских институтов вместе со всеми секторами национального движения, которое всегда будет бороться за справедливую, свободную и суверенную родину", - заключил глава государства.

В воскресенье в Аргентине прошел второй тур выборов президента. Кандидатом от правящего альянса "Союз ради родины" был министр экономики Серхио Масса, за которого проголосовали 44,17% избирателей.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем он, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы, обещая при этом на первом этапе не сокращать социальную поддержку населения. Милей также хочет уменьшить количество министерств и считает идеальной модель, при которой медицина и образование будут платными (сейчас в Аргентине образование, в том числе высшее, и медицинскую помощь можно получить бесплатно). В центр своей кампании он ставил протест против политического истеблишмента страны, который называет "кастой".

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих стран, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести с ними дела. По его словам, он считает приоритетными союзниками для Аргентины Израиль и США. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября заявила, что альянс "Свобода наступает" (включает Либертарианскую партию, которую возглавляет Милей) сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.