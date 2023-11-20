20 ноября, 00:59

Южная Корея потребовала от КНДР прекратить подготовку к запуску спутника

Если Пхеньян совершит запуск, несмотря на предупреждение, Сеул примет "необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", заявил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея

СЕУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея потребовал от КНДР немедленно остановить подготовку к запуску разведывательного спутника. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Выносим строгое предупреждение: незамедлительно прекратить ведущуюся сейчас подготовку к запуску военного разведывательного спутника. Если Северная Корея совершит запуск, несмотря на предупреждение, наши вооруженные силы примут необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - заявили в комитете.

Накануне в эфире телеканала KBS1 министр обороны Республики Корея Син Вон Сик сообщил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник в течение недели или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею. 30 ноября будет запущен первый южнокорейский военный спутник на ракете Falcon 9 компании SpaceX с американской базы Ванденберг.

КНДР предприняла две неудачные попытки запуска первого разведывательного спутника в мае и августе, в Пхеньяне объявили о намерении совершить еще одну в октябре, но этого не произошло. 

Теги:
КНДРРеспублика Корея
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