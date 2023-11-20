20 ноября, 03:51

Глава МО Японии считает, что поставки Tomahawk повысят обороноспособность страны

Минору Кихара добавил, что Токио продолжит согласование деталей передачи этих ракет с Вашингтоном

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Минору Кихара приветствовал одобрение властями США плана о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk, поскольку это повысит обороноспособность страны.

"Я приветствую [этот шаг], поскольку это приведет к укреплению нашего оборонного потенциала", - привело его слова агентство Kyodo. Кихара добавил, что стороны продолжат согласование деталей.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней устанавливается право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет Type 12, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.

Изначально в Токио планировали начать закупку Tomahawk в 2026 году и в течение двух лет получить 400 ракет последней модификации Block V. Однако позднее было решено начать закупку уже в 2025 году. При этом главы оборонных ведомств условились, что половина приобретаемых Токио ракет будут более старой модификации Block IV.

Госдепартамент 17 ноября утвердил план о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования на $2,35 млрд. 

Теги:
ЯпонияСШАКихара, Минору
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация