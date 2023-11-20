Глава МО Японии считает, что поставки Tomahawk повысят обороноспособность страны

Минору Кихара добавил, что Токио продолжит согласование деталей передачи этих ракет с Вашингтоном

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Минору Кихара приветствовал одобрение властями США плана о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk, поскольку это повысит обороноспособность страны.

"Я приветствую [этот шаг], поскольку это приведет к укреплению нашего оборонного потенциала", - привело его слова агентство Kyodo. Кихара добавил, что стороны продолжат согласование деталей.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней устанавливается право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет Type 12, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.

Изначально в Токио планировали начать закупку Tomahawk в 2026 году и в течение двух лет получить 400 ракет последней модификации Block V. Однако позднее было решено начать закупку уже в 2025 году. При этом главы оборонных ведомств условились, что половина приобретаемых Токио ракет будут более старой модификации Block IV.

Госдепартамент 17 ноября утвердил план о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования на $2,35 млрд.