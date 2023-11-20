США обозначили направления сотрудничества с новым руководством Аргентины

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в числе таких векторов назвал защиту прав человека и демократии, решение проблемы изменения климата и инвестирование в средний класс

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов готова сотрудничать с правительством Аргентины, которое будет сформировано после победы Хавьера Милея на выборах президента, по вопросам, связанным с изменением климата, а также с защитой прав человека. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы надеемся на сотрудничество с избранным президентом Милеем и его правительством в решении общих приоритетных задач, отвечающих интересам населения обеих стран, включая защиту прав человека и демократии, решение проблемы изменения климата и инвестирование в средний класс", - отметил он.

Он поздравил Милея с победой на президентских выборах. "Высокая явка избирателей и мирное проведение голосования являются свидетельством работы избирательных и демократических институтов Аргентины", - добавил госсекретарь.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, обещает упразднить ЦБ и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Выбравший своим символом бензопилу, для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы. Во время предвыборной кампании политик акцентировал внимание на своем протесте против политического истеблишмента страны, который называет "кастой".

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США ключевыми союзниками Аргентины. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" (куда входит возглавляемая Милеем Либертарианская партия) сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.