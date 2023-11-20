Азаров считает, что Трамп в случае прихода к власти не прекратит конфликт на Украине

По мнению бывшего украинского премьера, Вашингтон стремится истощить ресурсы России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах не прекратит конфликт на Украине, так как Вашингтон стремится истощить ресурсы РФ. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю <...>. Финальная точка - вымотать Россию максимально. И у них есть, через кого реализовывать эту свою политику. И США будут стоять на этом до тех пор, пока действующий киевский режим не будет устранен", - написал Азаров в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, власти США будут делать все возможное, чтобы конфликт продолжался.

Ранее Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что за 24 минуты объяснит Трампу, почему конфликт нельзя урегулировать за сутки. Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что офис Зеленского пытается организовать телефонный разговор с Трампом, чтобы убедить его поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе соратники бывшего президента по Республиканской партии.