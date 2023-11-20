Си Цзиньпин: отношения КНР и РФ выдержали испытания сложностями международной обстановки

В 2024 году страны отметят 75-летие установления дипотношений

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Китайско-российские отношения выдержали испытания сложностями международной обстановки, Пекин намерен развивать двусторонние связи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии участникам X Диалога "Единой России" и Коммунистической партия Китая. Текст приветствия зачитал руководитель отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзяньчао.

"Мир вступил в новый период турбулентности и преобразований. Китайско-российские отношения выдержали испытания стремительными изменениями международной обстановки", - указал он.

Си Цзиньпин добавил, что в следующем году страны отметят 75-летие установления дипотношений. "Мы готовы с российской стороной твердо развивать двусторонние отношения в духе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия в интересах развития двух стран", - продолжил он.

Контакты и сотрудничество между Коммунистической партией Китая и партией "Единая Россия" являются значимой составляющей российско-китайских отношений в новую эпоху, указал китайский лидер. "Механизм диалога между правящими партиями Китая и России уже стал уникальным каналом и площадкой для углубления политического взаимодоверия, стратегического взаимодействия и содействия взаимовыгодному сотрудничеству", - заключил Си Цзиньпин.