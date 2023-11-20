В Польше задержали группу, переместившую через границу 2 600 мигрантов

Виновным грозит до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Польская полиция задержала преступную группу, перебросившую в республику через границу с Белоруссией около 2 600 нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте польской службы пограничной охраны, сотрудники которой участвовали в операции.

Всего задержаны 32 гражданина Грузии, Ирака, Польши, Сирии и Украины. Погранохрана уточнила, что члены преступной группы "искали интересующихся нелегальным приездом в Евросоюз в Турции и Ираке".

Желающих попасть в ЕС за несколько тысяч долларов с человека доставляли через польскую территорию в Германию. Первоначально мигрантов привозили в Белоруссию, затем нелегально переводили через польскую границу, а потом транспортировали к западным рубежам Польши.

Виновным грозит до восьми лет лишения свободы. В расследовании деятельности преступной группировки принимали участие также представители литовских и германских пограничных служб.