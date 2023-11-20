Баку и Багдад подписали четыре документа о двустороннем сотрудничестве

В частности, стороны заключили соглашения о воздушном сообщении и политических консультациях на уровне МИД

БАКУ, 20 ноября. /ТАСС/. Азербайджан и Ирак подписали в Баку четыре документа о сотрудничестве в различных сферах по итогам переговоров президентов Ильхама Алиева и Абдель Латифа Рашида. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

В частности, подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении, межведомственные документы о сотрудничестве в области труда и социальной защиты населения, в сфере туризма, а также о политических консультациях между министерствами иностранных дел двух стран.

Иракский президент в воскресенье прибыл с двухдневным официальным визитом в Азербайджан. Ранее в понедельник он провел переговоры с азербайджанским коллегой в формате тет-а-тет и в расширенном составе с участием делегаций.