Лукашенко поручил разобраться с политикой Белграда в отношении Минска

Президент Белоруссии указал дипломатам на необходимость усиливать взаимодействие по тем направлениям и с теми странами, которые стремятся к конструктивному сотрудничеству

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому послу республики в Сербии Сергею Малиновскому разобраться с политикой, проводимой Белградом в отношении Минска.

"Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси, - приводит слова Лукашенко пресс-служба главы государства. - Если они хотят [сотрудничать], значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси <…>, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним".

Лукашенко указал дипломатам на необходимость усиливать взаимодействие по тем направлениям и с теми странами, которые стремятся к конструктивному сотрудничеству. "Мы выходим на еще одну проблему, о чем я говорил. Если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, хорошо - будем "сторожить" свои посольства там, где это надо. А основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение", - сказал он.

Президент отметил, что в равной степени такая позиция относится и к Сербии. "Просто вам надо политически там разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное - такая политика никому не нужна. Поэтому надо здесь разобраться", - сказал Лукашенко.