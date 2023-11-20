AFP: Макрон призвал Си Цзиньпина увеличить помощь жителям Палестины

По данным агентства, президент Франции также попросил китайского лидера "использовать влияние на Ближнем Востоке, чтобы не допустить эскалации конфликта"

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре призвал председателя КНР Си Цзиньпина увеличить помощь Палестине. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

По его данным, французский лидер призвал Пекин "значительно увеличить вклад" в гуманитарную помощь палестинскому населению. Макрон также попросил китайского лидера "использовать влияние на Ближнем Востоке, чтобы не допустить эскалации конфликта".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.