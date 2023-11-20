20 ноября, 12:41
Военная операция на Украине

Киевляне рассказали, что из-за опасений попасть на фронт не выезжают из столицы

Жителей украинской столицы также беспокоит приближающая зима, так как власти предупреждают, что она будет непростой, в том числе с "длительными веерными отключениями электроэнергии"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Жители Киева опасаются покидать город и выезжать в другие регионы, так как могут попасть на фронт, рассказали ТАСС очевидцы.

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"Если раньше в область, другие регионы ехали без страха, то сейчас все стараются не выезжать за пределы города, потому что сейчас без предварительных уговоров всех пакуют на фронт", - рассказал один из жителей. Он также отметил, что очень много людей "разуверились во власти, в "победе", и не хотят ни в коем случае попасть в армию". "Даже на Западной Украине, где наши знакомые живут, тоже уходят в подполье, так как на каждом блокпосту могут забрать в военкомат", - добавил собеседник агентства. Мобилизация остается самым большим страхом для киевлян, признал он.

Тревожит киевлян и приближающая зима, так как власти уже предупреждают, что она будет непростой, в том числе с "длительными веерными отключениями электроэнергии". Однако, по словам собеседников, каких-то особых приготовлений к зиме горожане не ведут. "Человек ко всему привыкает, <...> сложности зимы пугают, но воспринимается как то, что можно пережить", - поделился своими наблюдениями другой житель столицы.

В целом, как рассказали ТАСС очевидцы, повседневная жизнь в Киеве продолжается в обычном режиме, продукты и все необходимое пока в магазинах и на рынках есть, хотя цены и растут. "Валюта держится пока на прежнем уровне, только топливо подорожало на 20% - около 55 гривен за 1 л сейчас (порядка $1,5)", - указал еще один собеседник. 

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