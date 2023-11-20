Премьер Болгарии заявил о готовности уйти в отставку из-за насилия полиции над фанатами

Николай Денков назвал очевидным то, что в правоохранительных органах есть "системная проблема, которую надо решить"

СОФИЯ, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил о готовности уйти в отставку, если случаи насилия со стороны полицейских во время акции протеста футбольных болельщиков не будут должным образом расследованы, а виновные - уволены.

"Очевидно, что в полиции есть системная проблема, которую надо решить. Те, кто использовал дубинки и бил граждан без причины, не должны быть в полиции. Если министр внутренних дел Калин Стоянов не оценит произошедшее как тяжелое насилие и не примет жестких мер в отношении виновных, то я подам в отставку", - сообщил Денков на брифинге.

Премьер предложил сформировать комиссию в болгарском парламенте, чтобы тщательно разобраться со случаями агрессии со стороны полицейских.

Ведущие телеканалы страны уже четвертый день демонстрируют кадры того, как полицейские избивали граждан, которые не оказывали никакого сопротивления. Десятки видеороликов распространяются в социальных сетях. Эксперты обращают внимание на то, что многие полицейские на акции протеста были в масках и без специальных идентификационных номеров на обмундировании, что затрудняет расследование. На данный момент выявлены лишь пять полицейских-нарушителей, которые признались в превышении полномочий.

16 ноября перед началом матча сборных Болгарии и Венгрии в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года около 5 тыс. болельщиков протестовали против руководства Болгарского футбольного союза (БФС), настаивая на его отставке. Не допущенные на стадион решением футбольных властей, они начали забрасывать полицию камнями и петардами, поджигать мусорные баки и автомобили, бить стекла машин и витрины. Для разгона агрессивной толпы полицейские были вынуждены применить водометы и другие спецсредства. В результате столкновений пострадали несколько десятков человек - полицейские и болельщики, 33 нарушителя общественного порядка были задержаны.

Ожидается, что в четверг в Софии пройдет заседание исполкома БФС, на котором будут обсуждаться протесты болельщиков и ситуация в болгарском футболе. Болгарские СМИ утверждают, что бывший вратарь футбольной сборной Болгарии Борислав Михайлов, возглавляющий БФС уже 18 лет, подаст в отставку.