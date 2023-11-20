20 ноября, 19:10

В Белом доме сообщили, что лидеры США и КНР условились провести новую встречу

Ее сроки не определили, добавили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден условились на своих переговорах под Сан-Франциско провести новую личную встречу, однако ее сроки не определены. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Они согласились с тем, что встретятся вновь. Но дата в календаре не была обозначена", - заявил представитель Белого дома, комментируя переговоры американского и китайского лидеров на полях саммита АТЭС близ Сан-Франциско. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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