В Белом доме сообщили, что лидеры США и КНР условились провести новую встречу

Ее сроки не определили, добавили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден условились на своих переговорах под Сан-Франциско провести новую личную встречу, однако ее сроки не определены. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Они согласились с тем, что встретятся вновь. Но дата в календаре не была обозначена", - заявил представитель Белого дома, комментируя переговоры американского и китайского лидеров на полях саммита АТЭС близ Сан-Франциско.