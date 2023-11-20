Bloomberg: глава МИД Франции отправится с двухдневным визитом в Китай 23 ноября

По данным агентства, Катрин Колонна планирует обсудить ситуацию на Украине, поддержку России КНДР и палестино-израильский конфликт

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправится с двухдневным визитом в Пекин 23 ноября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, две стороны обсудят ситуацию на Украине, поддержку России КНДР и палестино-израильский конфликт. Колонна также намерена подписать соглашения о культурном и научном сотрудничестве и обсудить упрощение визового режима для китайских бизнесменов.

Ранее состоялся телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина: китайский лидер заявил, что приветствует увеличение инвестиций со стороны французских компаний.

Представитель администрации французского президента сообщил, что лидер Китая может посетить Францию в 2024 году, когда страны будут отмечать 60-летие установления дипломатических отношений, пишет Bloomberg.

В новость внесена правка (23:56 мск) - передается в связи с исправлением даты в заголовке и лиде, верно - 23 ноября.