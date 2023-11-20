В ООН заявили, что следят за ситуацией вокруг захвата хуситами судна в Красном море

В Организации Объединенных Наций призывали мировое сообщество не нарушать принцип свободы судоходства

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. ООН обеспокоена захватом йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" судна Galaxy Leader в Красном море и следит за ситуацией. Об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Обстоятельства этого инцидента остаются неясными. Мы с серьезным беспокойством следим за сообщениями о захвате хуситами судна, которое следовало под флагом Содружества Багамских Островов в Красном море из Турции в Индию", - сказал он. Дюжаррик добавил, что ООН призывает мировое сообщество не нарушать принцип свободы судоходства, а также просит все "заинтересованные стороны и страны региона" проявлять максимальную сдержанность в связи с инцидентом.

19 ноября представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о том, что движение захватило в Красном море израильское судно и отбуксировало его к побережью Йемена. Экипаж, как следует из заявления, задержали. По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Позже агентство Kyodo информировало о том, что оператором захваченного судна Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании.