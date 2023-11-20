20 ноября, 20:25

В ООН заявили, что следят за ситуацией вокруг захвата хуситами судна в Красном море

В Организации Объединенных Наций призывали мировое сообщество не нарушать принцип свободы судоходства

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. ООН обеспокоена захватом йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" судна Galaxy Leader в Красном море и следит за ситуацией. Об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Обстоятельства этого инцидента остаются неясными. Мы с серьезным беспокойством следим за сообщениями о захвате хуситами судна, которое следовало под флагом Содружества Багамских Островов в Красном море из Турции в Индию", - сказал он. Дюжаррик добавил, что ООН призывает мировое сообщество не нарушать принцип свободы судоходства, а также просит все "заинтересованные стороны и страны региона" проявлять максимальную сдержанность в связи с инцидентом.

19 ноября представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о том, что движение захватило в Красном море израильское судно и отбуксировало его к побережью Йемена. Экипаж, как следует из заявления, задержали. По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Позже агентство Kyodo информировало о том, что оператором захваченного судна Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация