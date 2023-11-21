Кисида поручил готовиться к непредвиденной ситуации из-за планов запуска спутника КНДР

Фумио Кисида отметил, что применение технологий баллистических ракет будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять необходимые меры и готовиться к непредвиденным обстоятельствам в связи с уведомлением КНДР о планах запустить спутник в период с 22 ноября по 1 декабря.

"Северная Корея уведомила относительно [планов] запустить искусственный спутник. Я поручил принять меры для сбора информации и ее предоставления населению, в сотрудничестве с заинтересованными странами потребовать отмены запуска, быть готовыми к непредвиденной ситуации", - сказал он журналистам.

Вместе с тем, по словам Кисиды, Силы самообороны Японии уже готовы к непредвиденным обстоятельствам, "создав необходимую структуру" с использованием кораблей с системами Aegis и комплексы Patriot PAC-3, размещенные на островах Окинава.

Кисида отметил, что запуск КНДР баллистической ракеты для запуска искусственного спутника будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

"Применение технологий баллистических ракет будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, даже если целью является запуск искусственного спутника", - сказал он. "Это вопрос, который сильно влияет на безопасность людей", - добавил премьер.

По его словам, Токио продолжит принимать все меры для сбора данных и анализа информации в сотрудничестве с США и в трехстороннем формате с участием Южной Кореи.

КНДР ранее уведомила Береговую охрану Японии о планах запустить искусственный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. Японские наблюдатели обращают внимание, что ранее Пхеньян производил подобные запуски в первые три дня заявленного временного окна.

19 ноября министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник в течение недели или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею, которая запустит свой первый военный спутник 30 ноября на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX с базы Ванденберг в штате Калифорния.

КНДР предприняла две неудачные попытки запуска первого разведывательного спутника в мае и августе, в Пхеньяне объявили о намерении совершить еще одну в октябре, но этого не произошло.