20 ноября, 23:05

Гутерриш сравнил с каньоном разрыв между обязательствами стран по климату и их действиями

Генсек ООН считает, что нынешние тенденции ведут Землю к повышению температуры на 3 °C

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о несоответствии реальных действий мирового сообщества по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу обязательствам, которое оно взяло на себя в этой сфере, и сравнил разрыв между ними с каньоном, заваленным невыполненными обещаниями и сломанными жизнями.

"Нынешние тенденции ведут нашу планету к тупиковому повышению температуры на 3 °C. Если коротко, то этот доклад свидетельствует о том, что разрыв в уровне выбросов больше похож на каньон. Каньон, заваленный невыполненными обещаниями, сломанными жизнями и заезженными заявлениями", - сказал он в понедельник, выступая на презентации доклада о разрыве в уровнях выбросов Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Ежегодные доклады UNEP о разрыве в уровнях выбросов содержат информацию о разнице между требуемым и прогнозируемым уровнем выбросов. Как следует из документа этого года, в отсутствие активных действий по борьбе с климатическими изменениями миру угрожает рост температуры на 2,5-2,9 градусов Цельсия, что выше закрепленного Парижским соглашением показателя в 1,5-2 градуса.

"Мы знаем, что удержаться на отметке в 1,5 градуса все еще возможно. И мы знаем, как этого добиться: у нас есть дорожные карты, разработанные Международным энергетическим агентством и Межправительственной группой экспертов по изменению климата", - напомнил генсек всемирной организации.

Для этого необходимо "вырвать ядовитый корень климатического кризиса" в виде ископаемого топлива, кроме того, требуется "справедливый переход на возобновляемые источники энергии", а лидеры должны привести свои страны к рекордным сокращениям выбросов, считает Гутерриш. Он призвал восстановить "доверие между развитыми и развивающимися странами", которое было разрушено "невыполненными обещаниями и вялыми действиями". Без сотрудничества добиться сокращения уровня выбросов будет невозможно, убежден генсек. 

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Гутерриш, Антониу
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