21 ноября, 00:22

В Никарагуа пожелали благополучия аргентинским семьям при президентстве Милея

Президент республики Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо также поздравили избранного главу Аргентины с победой на выборах

ГАВАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо направили поздравления Хавьеру Милею с победой на выборах президента Аргентины, а семьям республики пожелали благополучия во время его правления.

"Мы - защитники принципов невмешательства, уважения суверенитета и самоопределения народов. В связи с решением аргентинского народа на президентских выборах мы поздравляем избранного президента Хавьера Милея и желаем благополучия благородным аргентинским семьям", - говорится в заявлении лидеров страны, опубликованном 20 ноября на портале 19digital.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, обещает упразднить ЦБ и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Выбравший своим символом бензопилу, для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США ключевыми союзниками Аргентины. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы. 

Теги:
Ортега, ДаниэльАргентинаНикарагуаМилей, Хавьер
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