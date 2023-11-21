Южная Корея предупредила морские суда о планах КНДР запустить спутник

Ранее Пхеньян анонсировал пуск в период с 22 ноября по 1 декабря

СЕУЛ, 21 ноября./ТАСС/. Власти Республики Корея распространили навигационное предупреждение в связи с планируемым запуском разведывательного спутника КНДР в период с 22 ноября по 1 декабря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Министерство морского и рыбного хозяйства выпустило предупреждение примерно в 02:30 по местному времени (20:30 понедельника по мск). Подобная информация распространяется среди судов в соответствии с международными нормами через систему навигационного оповещения.

КНДР ранее уведомила Береговую охрану Японии о планах запустить искусственный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. В Пхеньяне выделили три морские зоны, где может возникнуть опасность в связи с пуском: в Восточно-Китайском море, в Желтом море и к востоку от филиппинского острова Лусон.

КНДР предприняла две неудачные попытки запуска первого разведывательного спутника в мае и августе, в Пхеньяне объявили о намерении совершить еще одну в октябре, но этого не произошло.