Мадуро раскритиковал избранного президента Аргентины за неоколониализм

Лидер Венесуэлы заявил, что Хавьер Милей собирается "распространить на континенте ультранеолиберальный проект"

КАРАКАС, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг жесткой критике неолиберальную политическую программу и планы избранного президента Аргентины Хавьера Милея.

"На президентских выборах в Аргентине победу одержал ультраправый неофашизм - ультраправые с колониальным проектом для Аргентины, которые намерены возглавить неоколониальный проект во всей Латинской Америке и Карибском бассейне", - заявил президент в понедельник в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

Президент заверил, что Венесуэла с уважением относится к волеизъявлению аргентинского народа, который "проголосовал за это правительство". "Аргентинцам мы говорим, что они приняли решения, но мы не будем молчать, потому что возникла прямая угроза от прихода к власти правого экстремиста с абсолютно колониальным проектом, который стоит на коленях перед американским империализмом и намерен покончить с государством, социальными правами и распространить на континенте ультранеолиберальный проект <…> семидесятых годов с государственными переворотами [Аугусто] Пиночета в Чили, [Хорхе Рафаэля] Виделы в Аргентине и государственным переворотом в Уругвае", - заявил Мадуро.

"Венесуэла остается бастионом правды, справедливости, прогрессивных перемен и прав народов", - сказал президент. Он убежден, что попытки установить колониальный режим в Латинской Америке обречены на провал.