21 ноября, 02:10

Южная Корея и Британия повысят статус отношений до стратегического партнерства

Стороны намерены заявить о планах сотрудничать на международных площадках, таких как Совбез ООН и G20

СЕУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Корея и Великобритании в ходе государственного визита южнокорейского лидера в Лондон повысят статус двусторонних отношений со "всестороннего и творческого партнерства" до "глобального стратегического партнерства". Об этом сообщили в администрации президента Республики Корея.

По случаю 140-летия отношений стороны планируют подписать Соглашение Даунинг-стрит. В частности, оно будет содержать общую позицию Лондона и Сеула касательно проблемы Корейского полуострова, отметит их готовность реагировать на глобальные проблемы, включая ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Республика Корея и Великобритания заявят о намерении сотрудничать на международных площадках, таких как Совет Безопасности ООН, Группа двадцати.

Помимо этого, администрация южнокорейского президента указала, что планируется заключение меморандума о взаимопонимании, касающегося "совместного экспорта в сфере военно-промышленного комплекса". Также ожидается заявление о намерении поддерживать партнерство в вопросах, связанных с "оборонительным потенциалом".

В понедельник южнокорейский лидер прибыл в Великобританию с первым государственным визитом после коронации Карла III. 

Теги:
ВеликобританияРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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