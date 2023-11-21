21 ноября, 03:05

Япония, США и Южная Корея требуют от КНДР отменить запуск спутника

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Япония, США и Южная Корея считают любой запуск Пхеньяном баллистических ракет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и будут требовать от КНДР отказаться от своего плана запустить спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. Об этом сообщил японский МИД по итогам консультаций представителей внешнеполитических ведомств трех стран.

Участники консультаций также пообещали тесно сотрудничать в области укрепления потенциала сдерживания и реагирования и работать в ООН над реагированием на действия Пхеньяна.

КНДР ранее уведомила Береговую охрану Японии о планах запустить искусственный спутник с 22 ноября по 1 декабря. Японские наблюдатели обращают внимание, что прежде Пхеньян осуществлял пуски в первые три дня заявленного временного окна.

19 ноября министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник в течение недели или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею, которая запустит свой первый военный спутник 30 ноября на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX с базы Ванденберг в штате Калифорния. КНДР безуспешно пыталась запустить разведывательный спутник в мае и августе. В Пхеньяне объявили о намерении предпринять третью попытку в октябре, но этого не произошло. 

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