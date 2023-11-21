Sky: на западе Ирака американская военная база подверглась ракетному удару

По сведениям телеканала, атака произошла рано утром

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Военная база США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар подверглась ракетному удару. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, атака на американскую базу произошла рано утром. Информации о причиненном ущербе не приводится.

Со своей стороны, шиитские вооруженные формирования, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака", заявили вечером 20 ноября, что атаковали военную базу при помощи БПЛА, который поразил заданную цель.

15 ноября сторонники "Исламского сопротивления Ирака" нанесли несколько ракетных ударов по базе Айн-эль-Асад. Ранее она уже неоднократно подвергалась атакам: 6, 9 и 11 ноября шиитские боевики использовали при ударах БПЛА. По данным Пентагона, с 17 октября военные объекты США в Сирии и Ираке обстреливались около 50 раз.