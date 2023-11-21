21 ноября, 06:02,
обновлено 21 ноября, 06:09
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ атаковал с воздуха 250 военных целей радикалов в секторе Газа

В армейской пресс-службе рассказали, что среди целей были ракетные установки и "десятки террористов"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за истекшие сутки нанесла удары с воздуха по 250 военным объектам радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За истекшие сутки с воздуха было атаковано 250 террористических объектов ХАМАС. Среди целей - десятки террористов, ракетные установки и различные террористические объекты", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Кроме того, ночью "боевой вертолет уничтожил ракетную установку, из которой вчера (в понедельник - прим. ТАСС) были выпущены ракеты в направлении района Гуш-Дан (включает Тель-Авив и города-спутники - прим. ТАСС)", - продолжили в пресс-службе. Военные отметили, что установка "была размещена вблизи гражданского жилого массива" в секторе Газа.

​​Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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