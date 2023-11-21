21 ноября, 06:18

Европейский генерал усомнился в способности ЕС произвести 1 млн снарядов для Киева к весне

При этом глава Военного комитета ЕС Роберт Бригер рассказал, что Брюссель быстро нарастил производство вооружений для своих нужд и для Украины

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Евросоюз рассчитывает к весне 2024 года произвести 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые активно применяют в боях украинские военные, но может не достичь цели. Об этом сообщил глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, выступая на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

"Наша амбиция такова: к весне следующего года произвести 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм <...>. Вероятно, полностью мы не сможем реализовать эту цель", - отметил военачальник, слова которого приводит американский портал Defense One.

Бригер также отметил, что ЕС быстро нарастил производство вооружений как для Киева, так и для собственных нужд. Затрагивая вопрос об украинском конфликте в целом, австрийский генерал признал, что российская власть стабильна, несмотря на попытку мятежа в июне и санкционное давление Запада.

"Россия обладает огромным потенциалом для наращивания производственных мощностей, что она доказала во время Второй мировой войны. Это большая экономика", - добавил он.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в конце февраля заявил о планах предоставить Украине 1 млн снарядов и ракет. Однако, как позже отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, ЕС следует исходить из того, что эта цель не будет выполнена в течение года. По его словам, страны ЕС ведут переговоры с оборонной промышленностью по этому поводу. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в этом месяце, что страны Евросоюза сейчас выпускают менее 1 млн снарядов в год, тогда как необходимый объем их производства в три раза больше. 

Теги:
УкраинаКанадаГерманияРоссияБоррель, ЖозепПисториус, Борис
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация