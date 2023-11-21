Европейский генерал усомнился в способности ЕС произвести 1 млн снарядов для Киева к весне

При этом глава Военного комитета ЕС Роберт Бригер рассказал, что Брюссель быстро нарастил производство вооружений для своих нужд и для Украины

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Евросоюз рассчитывает к весне 2024 года произвести 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые активно применяют в боях украинские военные, но может не достичь цели. Об этом сообщил глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, выступая на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

"Наша амбиция такова: к весне следующего года произвести 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм <...>. Вероятно, полностью мы не сможем реализовать эту цель", - отметил военачальник, слова которого приводит американский портал Defense One.

Бригер также отметил, что ЕС быстро нарастил производство вооружений как для Киева, так и для собственных нужд. Затрагивая вопрос об украинском конфликте в целом, австрийский генерал признал, что российская власть стабильна, несмотря на попытку мятежа в июне и санкционное давление Запада.

"Россия обладает огромным потенциалом для наращивания производственных мощностей, что она доказала во время Второй мировой войны. Это большая экономика", - добавил он.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в конце февраля заявил о планах предоставить Украине 1 млн снарядов и ракет. Однако, как позже отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, ЕС следует исходить из того, что эта цель не будет выполнена в течение года. По его словам, страны ЕС ведут переговоры с оборонной промышленностью по этому поводу. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в этом месяце, что страны Евросоюза сейчас выпускают менее 1 млн снарядов в год, тогда как необходимый объем их производства в три раза больше.